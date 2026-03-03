Putin ve Orban'dan Ukrayna Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'daki durumu ve savaşta Ruslara esir düşen Macar vatandaşlar konusunu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Orban arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Macaristan ilişkilerindeki güncel başlıklar ele alındı. Taraflar, 28 Kasım 2025'te Moskova'da yapılan yüz yüze görüşmelerde varılan mutabakatların uygulanma sürecini değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca İran çevresinde ve genel olarak Orta Doğu'da hızla tırmanan gerilim konuşuldu. Bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasalarına olası etkileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ukrayna konusunun da ele alındığı görüşmede Putin, Macaristan yönetiminin çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne verdiği desteği not etti. Putin, Budapeşte'nin uluslararası meselelerde "dengeli ve egemen bir politika" izleme yaklaşımına vurgu yaptı.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine mobilize edilen ve Rusya tarafından esir alınan Macar vatandaşlarına ilişkin konular da gündeme geldi.

Taraflar, çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.