Putin ve Trump'tan Ukrayna için Barış Mesajı - Son Dakika
Putin ve Trump'tan Ukrayna için Barış Mesajı

16.08.2025 13:51
Alaska zirvesinde Putin ve Trump, Ukrayna'da barış için önemli ilerlemeler kaydetti.

Rus basını, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiği Alaska zirvesinde detaylarını açıklamasalar da iki liderin Ukrayna'da barışın sağlanmasıyla ilgili pek çok konuda anlaşmış olduğu öngörüsünde birleşti.

İzvestiya gazetesi, "Anlaşma zamanı: Putin ve Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmakla ilgileniyor" başlıklı haberinde Rus ve ABD liderlerinin Ukrayna konusunda henüz tam bir mutabakat sağlayamamış olsalar da önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

Putin ve Trump'ın zirveyi Ukrayna'da barışa ulaşmak için iyi bir şans sağlayabilecek görüşme olarak düşündüğü kaydedilen haberde, yapılan açıklamaların diplomatik çözümde olası bir atılıma zemin hazırladığı vurgulandı.

Vedomosti gazetesi, "Bir dahaki sefere Moskova" başlığını atarak ortak basın toplantısında Putin'in bir dahaki görüşme ile ilgili İngilizce olarak, "Bir dahaki sefere Moskova'da" ifadesiyle Trump'a yaptığı davete dikkati çekti.

Gazete, ayrıca Trump'ın "Şimdilik anlaşma yok." ifadesine de işaret ederek, liderlerin görüşmede ilerleme kaydettiklerini ve yeni bir görüşme olasılığını değerlendirdiklerini hatırlattı.

Komsomolskaya Pravda, "İki devlet başkanının sırrı: Putin ve Trump'ın anlaştığı konular" başlığıyla verdiği haberde iki liderin zirvede anlaştıkları konular hususunda sessiz kaldıklarına işaret etti.

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinin kesinlikle tarih kitaplarına geçeceği vurgulanan haberde, zirve öncesi liderlerin gösterişli selamlaşma yapması, Amerikalıların Rus lidere büyük saygısı ve Trump'ın Putin'i makam arabasına davet etmesinin önemli olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Bütün bu gelişmelerin, iki liderin anlaştığına işaret ettiği kaydedilen haberde, zirvenin barış isteyen Rusya, Nobel Ödülü'nü hayal eden Trump ve çatışmada taraf rolünden barış elçisine doğru yürüyen ABD için de "zafer" olduğu belirtildi.

Haberde, "Alaska'daki gizli anlaşmalar ne olursa olsun, hem Putin hem de Trump, bir şeyden kesinlikle emindi: Barış giderek yakınlaşıyor." ifadesine yer verildi.

Vzglyad gazetesi, "Bir dahaki sefere Moskova'da. Putin ve Trump görüşmesi, Ukrayna'da barışı daha da yakınlaştırıyor" başlığıyla zirveyi haberleştirdi.

Moskova'nın, müzakerelerin ardından Ukrayna krizinin adil şekilde sona ermesinin koşulu olarak gördüğü temel ilkeleri savunduğu ve kayda geçirdiği aktarılan haberde, her iki liderin pozisyonlarını ve olası çözümleri paylaştığı, Ukrayna sorununu çözmek için perde arkasında bazı özel planlar üzerinde anlaşmış göründüğü yorumu yapıldı.

Kommersant gazetesi, zirveyi Rus kültüründe özel bir deyim olan "Yola çıkmadan önce kısa bir süre oturup kalktılar" başlığıyla değerlendirdi.

Yapılması halinde yolculuğun güvenli geçmesine ve uğur getirdiğine inanılan seyahatin hemen öncesinde kısa süre sessiz oturulup ardından yola çıkma eylemini anlatan deyimi manşetine çeken gazete, Alaska'daki askeri üste Putin ve Trump'ın aynı anda uçaktan çıktığına ve herkesin iyi görmesi için birlikte platform üzerine çıkarak poz verdiklerine işaret etti.

Haberde, Putin-Trump görüşmesinde Ukrayna konusunda kesin anlaşmaya varılmasa da bu yönde ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

12:49
10:41
