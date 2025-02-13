Putin ve Trump'tan Umut Veren Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin ve Trump'tan Umut Veren Görüşme

Putin ve Trump arasındaki görüşme, iki ülke ilişkilerinde önemli değişimlere zemin hazırlayabilir.

13.02.2025 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki görüşmelerde daha fazla sonuç elde edebileceğini söyledi.

Slutskiy, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin önemine işaret eden Slutskiy, "Putin-Trump telefon görüşmesi, Batı'nın Rusya karşıtı ablukasını kırdı ve iki ülke arasındaki dondurulan temasların başlatılmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğine dikkati çeken Slutskiy, "Putin ile Trump, gelecekteki görüşmelerde daha fazla sonuç elde edilebilir. Günümüzde küresel güvenlik ve gezegendeki barış, nükleer silaha sahip iki devlet arasındaki ilişkilerin yapıcı ve pragmatik rotaya dönmesine bağlı." dedi.

Diğer yandan Slutskiy, ikili ilişkilerdeki ciddi değişimler hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti.

Rus Senatör Aleksey Puşkov da Putin-Trump görüşmesinin dünya siyaset ve diplomasi tarihine geçeceğini kaydederek "Bu, ikili ilişkilerdeki dönüm noktası yönünde atılan ilk adım." ifadesini kullandı.

Kremlin bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, moskova, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Trump'tan Umut Veren Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:25 Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
09:17 Ekonomide nefesler tutuldu Herkes kritik açıklamaya odaklandı Ekonomide nefesler tutuldu! Herkes kritik açıklamaya odaklandı
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 02:08:25. #1.13#
SON DAKİKA: Putin ve Trump'tan Umut Veren Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.