Putin ve Umman Sultanı'ndan Tarihi Görüşme - Son Dakika
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Putin ve Umman Sultanı'ndan Tarihi Görüşme

Putin ve Umman Sultanı Al Said, nükleer müzakereleri ve vize muafiyetini görüştü.

22.04.2025 20:55
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- Putin ile Umman Sultanı Al Said'den ilk yüz yüze görüşme

İki lider İran-ABD arasındaki nükleer müzakereleri ele aldı

Rusya ve Umman'dan karşılıklı vize muafiyeti

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, ilk yüz yüze görüşmeyi Kremlin'de gerçekleştirdi. Liderler, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelerin gidişatını ele aldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, resmi ziyaret kapsamında geldiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada Al Said'e yönelik, "Ülkemizi birçok kez ziyaret ettiniz. Ayrıca 1985 yılında ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmayı siz imzalamıştınız. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. yılını kutlayacağız. Çok iyi bir altyapımız var, temaslarımız gelişiyor. Ziyaretiniz için sağlam bir anlaşma paketi hazırlandı. Bu da ilişkilerimizin her alanda gelişmesi için iyi bir çerçeve oluşturacaktır. Ticaret ve ekonomik ilişkiler alanında daha yapılması gereken çok şey var ama şimdi lojistik, karşılıklı yatırın ve tarım alanında ilişkilerimizi geliştirme fırsatı var" ifadelerini kullandı. Putin, "Elbette enerji sektöründe ek adımlar atabileceğimizi umuyoruz. Şirketlerimiz Umman'la ilişkileri geliştirmeye büyük ilgi gösteriyor" dedi.

"Rusya ile Arap ülkeleri arasında zirve planlıyoruz"

Putin, "Bugünkü görüşmelerde tüm bu konulara değineceğiz. Bu yıl Rusya ile Arap ülkeleri arasında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Arap dünyasındaki birçok dostumuz da bunu destekliyor. Sizi de bu zirvede görmekten mutluluk duyarız" şeklinde konuştu.

"Devlet Başkanı olarak ilk ziyaretim"

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ise, "Sayın Başkan öncelikle dost ülkenize davetiniz, sıcak karşılamanız ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar Moskova'da olmaktan çok mutluyuz. Daha önce bakanlık görevim sırasında bu ülkeyi ziyaret etmiştim. Ülkelerimiz arasında halklarımızın çıkarları doğrultusunda geliştirdiğimiz güçlü ve kalıcı ilişkiler bulunmaktadır. Bugün bu ziyareti bir devlet başkanı olarak gerçekleştiriyorum. 40 yıl önce diplomatik ilişki kurulmasına dair bir anlaşmaya imza attık. Bu süre zarfında çok şey değişti. İlişkilerimizin ülkelerimizin halklarının çıkarlarına uygun, ayrıcalıklı nitelikte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sabah Rus iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yaptık ve bu temasları geliştirmek konusunda çok istekliyiz. İş birliği yapabileceğimiz enerji, tarım, ticaret gibi birçok alan var. Rus iş dünyasının temsilcilerine Umman'da şube ve temsilcilik açmaları, ülkemizi ziyaret etmeleri ve karşılıklı yatırım çağrısında bulundum. Yatırım departmanımız Rusya'daki birçok yapı ve departmanla aktif olarak çalışmaktadır. Ben bu tutumu sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İran ile ABD arasındaki nükleer konulu müzakereler ele alındı"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov Rus medyasına yaptığı açıklamada, Putin'in Umman Sultanı Al Said ile İran-ABD arasında yürütülen nükleer konulu müzakereleri ele aldığını ifade etti. Uşakov, "İran ve ABD temsilcileri arasındaki müzakerelerin gidişatını görüştük" dedi. Uşakov, Rusya'nın İran ile yakın temas halinde olduğunu ve mümkün olduğunca İran'a yardımcı olduğunu belirtti.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere Umman arabuluculuk ediyor.

Rusya ve Umman karşılıklı vize muafiyeti konusunda anlaştı

Görüşmenin ardından Putin ve Al Said'in katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında farklı alanlarda 11 belgeye imza atıldı. Umman ve Rusya, umumi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat etmesini sağlamak amacıyla karşılıklı vize muafiyet anlaşması imzaladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Putin ve Umman Sultanı'ndan Tarihi Görüşme - Son Dakika

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