Putin, Yemen ile İlişkileri Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Alimi ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Yemen arasındaki siyaset, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Yemen arasında 1928'de diplomatik ilişkilerin kurulduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 100 yıl aktif şekilde işbirliğimizi sürdürüyoruz. Uzmanlarımız sayesinde Yemen'de derin su limanı dahil çok sayıda sanayi ve altyapı tesisleri oluşturuldu." dedi.

Yemen ile ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, "İkili ticaret hacmi, yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde. Tarım, balıkçılık, madencilik ve enerji alanlarda işbirliğimizi geliştirebiliriz." dedi.

Putin, Alimi'yi Moskova'da ekimde düzenlenecek Rusya-Arap zirvesine davet etti.

"Kızıl Deniz'in askerileştirilmesine karşı çıkıyoruz"

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi de Rusya'ya, Yemen'in meşru hükümetine verdiği desteğinden dolayı minnettar olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Husilerin İran desteğiyle darbe yapmasından bu yana Rusya'nın, Yemen'in kalkınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ve uluslararası platformlarda her zaman hukuk üstünlüğünden yana yaklaşım sergiledi. Rusya'nın Yemen'de barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması ve çalışan cumhuriyetçi rejimine dönülmesi konusunda bize yardım etmesini istiyoruz. Kızıl Deniz'in askerileştirilmesine karşı çıkıyoruz."

Rus Büyükelçiliğinin Yemen'in Aden kentinde en kısa zamanda açılacağı umudunu paylaşan Alimi, Yemen'de devlet kurumlarının yeniden oluşturulması ve barışın sağlanmasından yana olduklarını belirtti.

İkili ilişkilerin geliştiğini söyleyen Alimi, Rusya ile birçok alanda ortak projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.