Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan zanlı hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan zanlı hakkında dava açıldı

Malatya\'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan zanlı hakkında dava açıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki kutlamalar sırasında 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmeleyen M.H. hakkında dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Pütürge Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

26.04.2024 14:05
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmeleyen M.H. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Dava, ilerleyen günlerde Pütürge Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Olay

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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