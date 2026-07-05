Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pütürge\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
05.07.2026 10:23
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Malatya Pütürge'de çıkan orman yangını 21 saat sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 21 saat sonra kontrol altına alındı.

Pütürge'nin Örmeli Mahallesi'nde meşe ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, kandarma, Kızılay ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile etkisini giderek arttıran yangına; iş makineleri ile havadan helikopterinde içerisinde bulunduğu toplam 38 araç ve 126 personel müdahale etti. Yangın yaklaşık 21 saat sonra kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pütürge'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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