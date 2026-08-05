Pütürge\'deki Orman Yangını Söndürüldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.?

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.?

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapılıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Yangın bölgesinde, AFAD 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 araç ve 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel, Jandarma 2 araç ve 10 personel görev yapmaktadır."