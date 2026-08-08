Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar - Son Dakika
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Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

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Gece saatlerinde eşiyle sokakta yürüyen kadının yanındaki erkekten şüphelenen sivil polis, çifte yaklaşarak herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etti. Polisin “Abim, bir sıkıntı mı var?” sorusuna adam “Karım benim” yanıtını verirken, polis de “Yanlış anlama, memurum. Öyle görünce sorayım dedim” diyerek durumu açıkladı.

Gece saatlerinde eşiyle birlikte sokakta yürürken video çeken bir kadın, beklemediği bir durumla karşılaştı. Çifti gören sivil polis, kadının yanında bulunan erkekten şüphelenerek durumu kontrol etmek istedi.

Çiftin yanına yaklaşan polis, erkeğe, "Abim, bir sıkıntı mı var?" diye sordu.

"KARIM BENİM"

Polisin sorusuna adam, "Karım benim" yanıtını verdi. Bunun üzerine sivil polis olduğunu açıklayan kişi, herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yanlarına geldiğini söyledi.

"YANLIŞ ANLAMA, MEMURUM"

Durumu açıklayan polis, "Yanlış anlama, memurum. Öyle görünce sorayım dedim" ifadelerini kullandı.

Kadın da eşiyle birlikte yürüdüğü sırada yaşanan bu diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Son Dakika Sosyal Medya Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesut Kaya Mesut Kaya:
    Neyi haberleştireceğinizi gerçekten şaşırmış durumdasınız. orada olumsuz bir durum olsaydı ve polis müdahale etmeseydi Yine suçlu olan o olacaktı. pireden nem kapar duruma gelmeyin milleti de galeyana sürüklemeyin 8 2 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    yakında valideleriinde grup partilerini yayınlarlar.. 0 1
  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    böyle haber mi olur siz en iyi bu kanalı satın sizde kurtulun biz de kurtulalım 7 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu haberi daha dün yayinladiniz döndürüp dolastrip tekrar tekrar yaziyorsunuz. 4 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Polisin süphelenmesi normal ama madem geldin sebebinide lisanı haliyle açıklaması gerekirdi...ama ciddiyetten uzak bir yaklaşım da kabul edilemez...biraz daha herkesin eğitime ihtiyacı var... 1 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    bu siteye geliyorum sebebi ne kadar sahtekar bir ülke oldu onu tartmak için 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar - Son Dakika
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