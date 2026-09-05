Qingdao'da açılan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılıyor - Son Dakika
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Qingdao'da açılan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılıyor

Qingdao\'da açılan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı\'nda yeni ürünler tanıtılıyor
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2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı, Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı. Fuarda akıllı evler, yapay zeka, sanal gerçeklik ve büyük veri gibi alanlardaki yeni ürün ve teknolojiler sergileniyor.

QİNDGDAO, 5 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde başladı.

"Yapay Zeka Öncülük Ediyor, Akıllı Teknoloji Geleceği Şekillendiriyor" temasıyla düzenlenen fuarda sergilenen akıllı evler ve ev aletleri, yazılım teknolojisi ve yazılım geliştirme, yeni ekranlar, büyük veri/bulut bilişim, sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi alanlardaki yeni ürün ve teknolojiler büyük ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Shandong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Qingdao'da açılan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Qingdao'da açılan 2026 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni ürünler tanıtılıyor - Son Dakika
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