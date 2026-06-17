Qinghai\'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem

HAİXİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Deprem Yardım Merkezi Ofisi ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4. seviye acil durum müdahale planını devreye soktu.

Çin Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, 320 arama kurtarma personeli, 78 araç ve 10 arama kurtarma köpeğini afet bölgesine sevk etti.

Qinghai'deki yardım çalışmalarına çok sayıda katlanır yatak, yorgan, battaniye, aile acil durum çantası ve acil durum aydınlatma ekipmanı da dahil olmak üzere toplam 10.000 afet yardım malzemesi tahsis edildi.

Salı günü yerel saatle 17.06'da Qinghai eyaletinin Haixi Moğol-Tibet Özerk İli'nde 10 km derinlikte meydana gelen depremin ardından bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.