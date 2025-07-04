Qinzhou Limanı'ndan Ticaret Rekoru

QİNZHOU, 4 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou kentindeki Qinzhou Limanı görülüyor, 3 Temmuz 2025.

Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi verilerine göre, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'ndaki konteyner hacmi 2025'in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,9 artarak 746.000 TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı.

Koridor şu anda Guangxi'deki Beibu Körfez Limanı ile Guangdong eyaletindeki Zhanjiang Limanı'nı Chongqing, Chengdu, Guiyang, Lanzhou, Huaihua ve Xi'an gibi önemli iç merkezlere bağlayan 14 sabit tren rotası işletiyor.

İntermodal demiryolu-denizyolu hizmetiyle ticaret koridoru üzerinden nakledilen ürünler arasında elektronik eşyalar, araçlar, otomotiv parçaları, makine ekipmanları, ev aletleri ve gıda maddeleri öne çıkarken, taşınan mal kategorilerinin sayısı bir önceki yıla göre 79 artarak 1.236'ya ulaştı. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)