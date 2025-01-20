Quad Ülkeleri İşbirliğini Güçlendiriyor

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Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Hint-Pasifik'te istikrarın sağlanması konusunda Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ülkeleri olarak işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İvaya ve Wong, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmak için ziyaret ettikleri Washington'da bir araya geldi.

İki ülkenin Hint-Pasifik bölgesindeki rolünü ele alan bakanlar, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın yer aldığı Quad ülkelerinin, bölgede istikrarı sağlamak adına işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

İvaya ve Wong, bölge güvenliğinin "karmaşık hal aldığını" ve bu süreçte ortak görüşü olan ülkelerle "çok katmanlı" işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Bakanlar, Japonya ve Avustralya'nın, Hint-Pasifik bölgesinde serbestlik konusunda ortaklarıyla çalışmalarının önemli olduğunu belirtmelerinin yanı sıra ülkelerinin ekonomik işbirliği, siber güvenlik ve kültürel alışveriş gibi alanlarda da çalışmayı derinleştirmesi konularında anlaştı.

Öte yandan İvaya, Trump'ın yemin törenine katılacak Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Japonya ve Hindistan'ın ortak değerler paylaştığını ifade eden İvaya, Quad çerçevesindeki işbirliğini güçlendirme konusunu Jaishankar ile de ele aldı.