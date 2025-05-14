Queensland'da Melioidoz Salgını: 31 Ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, çamur parçacıklarının solunması veya kirli suyla temas ile bulaşan melioidoz salgını vakaları, Queensland eyaletinde görülmeye devam ediyor.

Yetkililer, kuzeydeki Townsville kentinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle eyalet genelinde görülen melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısının 31'e ulaştığını açıkladı.

Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana eyalet genelinde 221 vakanın kayıtlara geçtiğini belirten yetkililer, yaşlılar, aşırı alkol tüketenler ve kronik sağlık sorunları olanların riskli grubunda yer aldığını vurguladı.

Yetkililer, şiddetli yağışların sona erdiği eyalette kaydedilen vaka sayısının düşüşe geçmesini beklediklerini ifade etti.