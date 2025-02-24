Queensland'daki Köpekbalığı Saldırısı Sonrası Önlemler

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SİDNEY, 24 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland eyaleti Başbakanı David Crisafulli, eyalette yaşanan son köpekbalığı saldırısının ardından yaptığı açıklamada hükümetinin bu saldırıları önlemek için yeni sistemler araştıracağını söyledi.

Cumartesi günü 29 yaşında bir kişi, Brisbane sahilinin yaklaşık 40 kilometre açığında yer alan Moreton Adası'ndaki bir plajda yüzerken köpekbalığı saldırısına uğramıştı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu olay, eyalette şubat ayında görülen ikinci, yaz mevsiminin başlangıcından bu yana ise dördüncü köpekbalığı saldırısı oldu. Bu saldırıların ikisinde can kaybı yaşandı.

Crisafulli pazartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında yetkililerin, okyanus güvenliğini artırmak için yeni sistemler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Başbakan, "Queensland sakinlerine insan hayatını köpekbalıklarından önde tutacağıma dair söz veriyorum. Mevcut yönetim programını etkin şekilde inceliyoruz. Okyanuslarımızı Queensland sakinleri için daha güvenli hale getirmeye kararlıyız" dedi.