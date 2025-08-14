Rabia Katliamı'nın 12. Yılı İstanbul'da Anıldı

Uluslararası Rabia Platformu ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'daki "Rabia katliamı"nın 12. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma etkinliği düzenlendi.

Saraçhane Parkı'ndaki programda konuşan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Mısır'da 2013'teki askeri darbenin ardından binlerce kişinin meydanlarda katledildiğini, on binlercesinin ise cezaevlerine konulduğunu söyledi.

Darbe sürecinde Muhammed Mursi'nin cezaevinde gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybettiğini belirten Alpay, "Mısır'daki cezaevlerinde siyasi tutuklular insan onuruna aykırı koşullarda tutuluyor, sağlık hizmetleri ve aile görüşlerinden mahrum bırakılıyor." dedi.

Alpay, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah sınır kapısını kapattığını ve Filistin'e yardımların ulaşmasını engellediğini ifade ederek, Mısır ile diyalog kurulacaksa ilk şartın cezaevlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması olması gerektiğini kaydetti.

Aksa Vakfı Başkanı Ramazan Kayan ise Rabia Meydanı'nda hayatını kaybedenleri anarak, "Zindanlar bizden yanadır. Hazreti Yusuf nasıl zindandan saraya yürüdüyse, biz de zulmün sona ermesiyle özgürlüğe kavuşacağız. Takvadan şaşmadan, istikametten sapmadan, ihlasımızı kaybetmeden direniş ruhunu kuşanmalıyız." diye konuştu.

Rabia işareti yaparak sloganlar atan katılımcılar, konuşmaların ardından dağıldı.