Radakin: Rusya'ya karşı caydırıcılık çalışıyor - Son Dakika
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Radakin: Rusya'ya karşı caydırıcılık çalışıyor

İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, Rusya'nın saldırma ihtimalinin uzak olduğunu vurguladı.

05.12.2024 02:46
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İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Rusya'nın, İngiltere ve NATO üyelerine saldırma ihtimalinin uzak olduğunu belirterek, "Rusya, geleneksel ya da nükleer, kendisine verilecek yanıtın ne kadar ezici olacağını biliyor. NATO'nun caydırıcılık stratejisi çalışıyor." ifadesini kullandı.

Radakin, İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünün (RUSI) yıllık toplantısında, savunma ve güvenlik alanında açıklamalarda bulundu.

Bu yılın en beklenmedik gelişmesi olarak Kuzey Koreli askerlerin Rusya saflarında Ukrayna sınırına getirilmesini gösteren Radakin, Rusya-Kuzey Kore işbirliğinin, Moskova ile Pyongyang arasında daha fazla teknoloji ve uzmanlık ticaretine neden olabileceğini söyledi.

Tony Radakin, dünyadaki gelişmelere karşın İngiltere'nin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olmadığını anlatarak, "Coğrafyamız ile Arktik'ten Avrasya'nın steplerine uzanan derin bir ittifak tarafından korunuyoruz. Yine de istikrarsız bir dünyanın getirdiği sonuçları tecrübe ediyoruz." dedi.

Çoğu askerin kariyerinde gördüğünden daha tehlikeli bir dönem yaşandığına dikkati çeken Radakin, "Bu, hiçbir yerde nükleer alanda olduğundan daha belirgin değil. Birinci nükleer çağ, yani soğuk savaş, iki blok tarafından tanımlanmıştı. İkinci nükleer çağ ise nükleer silahsızlanma çabalarıyla geçti. Ancak şu an çok karmaşık olan üçüncü bir nükleer çağın şafağındayız. Bu çağ, çoklu ve eş zamanlı ikilemler, nükleer güç ile yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşması ve güvenlik mimarilerinin neredeyse tamamen yokluğuyla tanımlanıyor." diye konuştu.

Radakin, İran, Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in nükleer alanda attığı adımları küresel tehdit olarak gösterirken, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin, müttefiklerinin güvenliği için nükleer güç kullanımına hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın İngiltere ve NATO üyelerine saldırma ihtimalinin çok uzak olduğunu vurgulayan Radakin, "Rusya, geleneksel ya da nükleer, kendisine verilecek yanıtın ne kadar ezici olacağını biliyor. NATO'nun caydırıcılık stratejisi çalışıyor. Ancak tehlikeli bir Rusya'ya karşı güçlü olmaya devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hala çok yavaşız"

Savunma alanında reform yapılması konusuna da değinen Radakin, "Hala çok yavaşız, hala çok dikkatliyiz, çok fazla risk var, hala çok fazla süreç var, çok fazla tekrar var ve yeterince öncelik yok." görüşünü paylaştı.

Benzeri bir açıklamayı 2021'de yaptığını ve hala o noktadan uzaklaşılmadığını kaydeden Radakin, reform için işlerini yapan insanların önüne çıkan süreçleri ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti.

Oramiral Radakin, kurumsal eksiklikleri gidermenin de önemine vurgu yaparak, güç ve hıza değer veren bir kurumsal kültürün geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Teknoloji, bilim ve uluslararası işbirliklerine verilecek önemin de reform açısından faydalı olacağını aktaran Radakin, dünyada risklerin daha da arttığını ve dünyanın artık daha tehlikeli hale geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Radakin: Rusya'ya karşı caydırıcılık çalışıyor - Son Dakika

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