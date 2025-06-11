Radar Cihazı ve Sahte Kart Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, M.A.Y'nın (25) aracında arama yapıldı.
Aramada radar tespit cihazı ile sahte polis kartı ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
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