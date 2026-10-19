Radev, Çinli Bakan Vang'a Bulgaristan'ın Avrupa'ya açılan kapı olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Radev, Çinli Bakan Vang'a Bulgaristan'ın Avrupa'ya açılan kapı olabileceğini söyledi

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Sofya'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti. Görüşmede Radev, elektrikli otomobil, enerji, tarım ve yüksek teknoloji yatırımlarına elverişli koşullar sunduklarını, ülkesinin Avrupa'ya açılan kapı olabileceğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent Sofya'da kabul etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Radev, Sofya'ya resmi ziyarette bulunan Vang ile Bakanlar Kurulu binasında bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Radev, Bulgaristan'ın elektrikli otomobiller, enerji, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında yatırım için elverişli koşullar sunduğunu belirterek, Vang'ın ziyaretinin bu sektörlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Bulgaristan'ın Avrupa ile Çin arasındaki ulaşım, enerji ve dijital bağlantıların geliştirilmesinde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren Radev, ülkesinin bu alanlarda Avrupa'ya açılan bir kapı işlevi görebileceğini kaydetti.

Vang ise Radev'in stratejik vizyona ve meselelere pragmatik yaklaşıma sahip bir siyasetçi olduğunu, Bulgaristan'ın onun liderliğinde önemli ilerleme kaydedeceğine inandığını ifade etti.

Radev ile görüşmesinin ardından Vang, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ele alındı. İki taraf, çatışmaların çözümü için aktif diplomatik çabaların gerekli olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yotova, savaşların ülkelerin ekonomileri ve sosyal sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, gelecek nesillere kendilerini geliştirebilecekleri güvenli bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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