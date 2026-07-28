Radev: İran ile İlişkiler Bozulmayacak - Son Dakika
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Radev: İran ile İlişkiler Bozulmayacak

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Bulgaristan Başbakanı Radev, ABD uçaklarının İran ile ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılması nedeniyle İran ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde bir bozulma yaşanmasını beklemediğini belirtti.

Radev, basına yaptığı açıklamada, İran yönetiminin Bulgaristan'da konuşlandırılacak Amerikan yakıt ikmal uçaklarının muharip görevlerde kullanılmayacağını bildiğini belirtti.

Bulgaristan ile İran arasında uzun yıllara dayanan işbirliği, karşılıklı güven ve dostluk ilişkileri bulunduğunu ifade eden Radev, ABD uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasının iki ülke ilişkilerinde bozulmaya yol açmasını beklemediğini dile getirdi.

Radev, ABD uçaklarının Bulgaristan'a ne zaman ulaşacağı konusunda net bir bilgi veremeyeceğini, gerekli hazırlıkların tamamlandığını aktardı.???????

Bulgaristan Ulusal Meclisi, 22 Temmuz'da aldığı kararla ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı, mürettebatı, 250'ye kadar askeri personel ve gerekli havaalanı ekipmanının 24 Temmuz-1 Ekim 2026 tarihleri arasında Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına izin vermişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radev: İran ile İlişkiler Bozulmayacak - Son Dakika

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