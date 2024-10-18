Ragıp Canan'a 3 yıl 3 ay hapis cezası

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(İSTANBUL)- Zeytinburnu'nda 2020 yılında eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan ve tahliye olduktan sonra tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğu için yeniden tutuklanan Ragıp Canan, zincirleme şekilde tehdit ve ısrarlı takip suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ragıp Canan 4 yıl önce, eşi Nurtaç Canan'ı 5 kurşun ile yaralamıştı. Nurtaç Canan hayatını kaybedeceğini düşünerek kendi kanı ile yere "Anne, baba beni Ragıp vurdu. Üzülmeyin. Kurtuldum" yazmıştı. Yapılan yargılama sonucu 2021 yılında Ragıp Canan 'eşi kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Sanık Canan, cezasının infazını 2023 yılında tamamlayarak tahliye olmuştu.

Tahliyesinin ardından eşi Nurtaç Canan, Ragıp Canan'ın kendisini ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla şikayette bulunmuş ve Ragıp Canan hakkında iddianame düzenlenmişti.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Ragıp Canan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken müşteki Nurtaç Canan ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Sanık avukatı dosyadan çekildi

Duruşmada hakim, sanık Ragıp Canan'ın avukatının dosyadan çekildiğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, "Dün avukatımın dosyadan çekildiğini öğrendim. Mahkemenin tarafsız olmadığını söyleyerek protesto amaçlı çekildi. 4 aydır tutukluyum. Beni rehin aldınız. Bir suç oluşmuş gibi medyaya yansıtılmış. Benim eşime karşı en ufak tehdidim olamaz. Ben ona diyorum ben sana karşı mahcubum diye. Geçmişte hanımıma ateş ettim. 2020 yılında ona haksızlık ettim. Kadınlar toplanmış oraya yalanlarla benim hayatımı mahvettiniz. Beraatimi istiyorum" dedi.

3 yıl 3 ay hapis cezası

Kararını açıklayan hakim, sanık Ragıp Canan'ın hakaret suçundan beraatine, 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl, 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulanmazken, sanığın üzerine atılı suçların niteliği, verilen cezanın miktarı, sanığın davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması konusunda kuvvetli şüphe bulunduğundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Tahliye edilmesin" demişti

Nurtaç Canan, dün ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda da sanığın tahliye edilmemesini, ceza almasını istediğini söylemişti. Son günlerde yeniden tırmanan kadına yönelik şiddetle ilgili konuşan Nurtaç Canan "Gerçekten şimdi devletime soruyorum. Ben dört yıldır neden boşanmıyorum? Beş kurşun yemek haklı bir sebep değil mi boşanmak için? Tek celsede bitmesi gereken süreç neden dört yıldır devam ediyor? Ayrıca ben devletime şunu da soruyorum. Beni eğer şimdi koruyamayacaksa, öldükten sonra mı korunacağım? Lütfen beni koruyun. Ben Ragıp'ın kurşunuyla ölmek istemiyorum" demişti.