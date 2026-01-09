Efes Selçuk Belediyesi "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Eğitimi" Düzenledi

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü iş birliği ile Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Efes Selçuklu kadınlara ve belediye çalışanı kadınlara yönelik bilgilendirici bir eğitim programı düzenlendi. Eğitime, Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engel tanımayan kadın bireyleri de katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, toplam 43 kadın katıldı. Eğitmen Hemşire Gülseren Şentürk tarafından verilen eğitimin ilk bölümünde, rahim ağzı kanserinin tanımı, erken teşhisin önemi, risk faktörleri, nedenleri ve belirtileri detaylı şekilde ele alındı.

Öte yandan, tarama testleri, güncel tedavi yöntemleri ve HPV aşısı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının ikinci bölümünde Psikolog Burçin Çoltu tarafından "Kanserin Psikososyal Boyutu" başlığı altında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; tanıyla ilk karşılaşma süreci, hastalığın yaşam kalitesine etkisi, beden imajı ve benlik saygısı konuları ele alınırken, duygusal dalgalanmalarla baş etme yolları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

"Erken tanılar tüm kanser türlerinde olduğu gibi büyük önem taşıyor"

Eğitim programı kapsamında bütün kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Psikolog Burçin Çoltu, şöyle konuştu:

"Ocak ayı Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için biz 30 ilçede bu eğitimleri düzenledik. Bütün kadınlara ulaşabilme hedefimiz vardı bu eğitimlerde. Ben hastalığın psikososyal boyutuna değindim. Çünkü bedenimizi ilgilendiren bir şey duygularımızı, sosyal çevremizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz bu tanıyı aldığımızda duygularımız neler, ilk tepkimiz neler oluyor, bu tepkiler karşısında nasıl davranmamız gerekiyor konularını ele aldık. Bu hastalığın evreleri çok önemli. Erken tanılar tüm kanser türlerinde olduğu gibi büyük önem taşıyor. Bu yüzden bu eğitimleri önemsemek, katılmak ve bu farkındalığı kazanmak çok değerli."

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır"

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Eğitmen Hemşire Gülseren Şentürk ise şunları söyledi:

"Tüm ülke olarak bu farkındalığa dikkat çekmek adına 30 ilçemizde de eğitimler düzenliyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Kanser türlerinin içinde erken teşhisle neredeyse yüzde yüz tedavi edilme şansına sahip türlerden bir tanesi rahim ağzı kanseridir. Bu eğitimlerde öncelikli olarak vurgulamak istediğimiz aslında taramalar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan HPV dediğimiz taramalar mevcut. 5 yılda bir bu testin yapılması öngörülüyor. Halkımızı bu konularda bilinçlendirmek çok önemli. Bu bilinçlendirme için de bugün Efes Selçuk'taydık. Katılım çok güzeldi. Hem Efes Selçuk Belediyesi personeli ile hem de kadınlarımızla iç içeydik. Efes Selçuk Belediyesi'ne misafirperverliği için teşekkür ederiz."