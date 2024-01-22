Rahim Ağzı Kanseri: Kadınlarda Görülen En Sık Jinekolojik Kanser

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mine Dağgez, Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser. Bu hastalık daha çok genç kadınlarda, üreme çağındaki kadınlarda görülebilen bir hastalık. Son yıllarda da özellikle 30-44 yaş grubunda artış görülen bir hastalık dedi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Dağgez, kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinin taraması yapılabilen ve aşısı olan bir hastalık olduğunu dile getiren Opr. Dr. Dağgez, 30-50 yaş arasındaki kadınlarda çok sık görüldüğünü kaydetti. Dağgez, kadınların tarama yaptırmalarının önemli olduğunu belirtti. Opr. Dr. Dağgez, Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser. Bunun yanında kadınlarda tüm kanserler içinde de en sık görülen dördüncü kanser. Bu hastalık daha çok genç kadınlarda, üreme çağındaki kadınlarda görülebilen bir hastalık. Son yıllarda da özellikle 30-44 yaş grubunda artış görülen bir hastalık. Bu hastalığın bilinen en sık nedeni, HPV virüsü. HPV virüsüne karşı da dünyada aşı geliştirilmiş durumda. Bu hastalık, taraması da yapılabilen bir hastalık dedi.

'RAHİM KAYBİ İLE SONUÇLANABİLİYOR'

Türkiye'de de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal tarama programı başlatıldığını anlatan Opr. Dr. Dağgez, Tüm kadınlar, 30 yaşından sonra, 30-65 yaş arası bu programa ücretsiz olarak aile hekimlerine başvurarak dahil olabiliyor. Bunlara dahil olunduğu takdirde, kanser ilerlemeden yakalanma olasılığı çok yüksek olan bir hastalık. Hiçbir şekilde bu tarama programlarına, HPV aşısına ve de düzenli kontrollerine gitmeyen kadınlarda çok fazla bulgu vermeden ileri evrede saptanabilen bir hastalık. İleri evrede hastanın rahmini kaybetmesiyle sonuçlanabilen, çok kısıtlı bir grupta rahmi koruyabildiğimiz bir hastalık, bu nedenle önemli diye konuştu.

'DÜNYADA GELİŞTİRİLMİŞ BİR AŞI VAR'

Opr.Dr. Dağgez, hastalığın aşısının olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, HPV virüsüne karşı dünyada geliştirilmiş bir aşı var. Bazı ülkelerde ulusal aşılama programlarına alınmış durumda. 9-14 yaş arası özellikle kız ve erkek çocukları bu virüse karşı aşılanabiliyor. Bu şekilde olduğunda daha etkin, daha koruyucu bir aşı. Dolayısıyla özellikle 9-14 yaş grubunda kız ve erkek çocuklarının aşılanmasını öneriyoruz. Bu grupta yakalanmadıysa da sonraki yaşlarda hatta HPV pozitifliği dahi olsa HPV aşısı olmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte tarama programına dahil olmalarını, bunu ihmal etmemelerini öneriyoruz dedi.

'TARAMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR HASTALIK'

Rahim ağzı kanserinden can kayıplarının da yaşanabileceği uyarısında bulunan Dağgez, Global kanser verilerine göre, 2020'de Türkiye'de toplam 1250'ye yakın kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm dünyada da bu sayı, 350 bine yakın düzeyde. Tabii ki ölüme sebep olabilen bir hastalık. İleri evrede saptanırsa 5 yıllık sağ kalımı çok yüksek olmayan, erken evrede sağ kalımı daha iyi olan bir hastalık. Dolayısıyla erken saptanması hatta kanser ilerlemeden saptanması çok önemli olan bir hastalık. Bu nedenle taraması çok önemli olan bir hastalık diye konuştu.

-Hastane tabelası

-Mine Dağgez ile röp.

-Hastane içinden detaylar

Haber-Kamera Mehmet YİRUN - Şafak TAŞOYAR TEKİRDAĞ, (DHA)-