Rahma, Tallinn'de Eleştirmenlerin En İyileri seçkisinde dünya prömiyerini yaptı

Ödüllü yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj filmi "Rahma", 30. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde (PÖFF) dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, gösterime yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Deniz Işın, Feyyaz Duman, Uğur Aslan ve Sogol Khaligh, ortak yapımcılar Orzax Kurucusu Selman Alimoğlu, Barış Yıldırım ve İtalya'dan Giuseppe Lepore ile projenin artistik danışmanı Ali Noori Oskouei katıldı.

Uluslararası festival yolculuğuna Tallinn'de başlayan yapım, festivalin "Critics Picks Competition" (Eleştirmenlerin En İyileri) seçkisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Film ekibi, gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye katıldı

Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide filmin hikayesi, karakterleri ve oyunculuk performansları konuşulurken yönetmen Soysal, filmin ortaya çıkış sürecini, oyuncu seçimlerini ve hikayenin temelinde yer alan insani meseleleri anlattı.

Faysal Soysal, filmin farklı dilleri ve kültürleri bir araya getiren yapısına dikkati çekerek insanların birbirini daha doğru anlayabilmesi için yeni bir ortak dil arayışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu dilin temelinde merhametin yer alması gerektiğini vurgulayan Soysal, aksi takdirde savaşların çocukların geleceğini yok ettiği bir dünyada, insanlık onurunun da kaybolacağını kaydetti.

Filmin isminin Arapçada hem merhamet hem de ana rahmi anlamına geldiğini belirten Soysal, farklı coğrafyalarda, yaşam mücadelesi veren çocukların hikayelerinden etkilendiğini ve bu konuya dikkati çekme sorumluluğu hissettiğini ifade etti. Soysal, Göbeklitepe'nin tarihsel mirası ile bölgedeki yetim ve göçmen insanların yaşamlarını bir araya getirerek evrensel bir hikaye anlatmayı amaçladığını dile getirdi.

Rahma rolü için özellikle Suriyeli göçmen bir çocuk seçildi

Filmin önemli karakterlerinden Rahma rolü için özellikle Suriyeli bir göçmen çocuk aradıklarını belirten yönetmen, Rahma'yı canlandıran Nagam Bireç'in seçilme sürecini anlattı.

Faysal Soysal, Tallinn Black Nights Film Festivali'nin projenin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak festival ekibine ve projeye katkı sunan tüm ortak yapımcılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi ve TRT başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Oyuncu Feyyaz Duman, Nidal karakterini canlandırırken dört farklı dilde performans sergilemenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek özellikle farklı dillerdeki aksanları doğru yansıtmanın oyunculuk sürecindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu aktardı.

Deniz Işın, filmdeki deneyimini büyülü ve mistik bir yolculuk olarak tanımlarken annelik arzusunu ve bu süreçte yaşanan duyguları ele alan hikayenin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

İranlı oyuncu Sogol Khaligh ise filmde yer almaktan ve ekiple Tallinn'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uğur Aslan ise filmin sanatsal yönünden ziyade izleyicide uyandırdığı insani duyguya işaret etti.