Rahma, Tallinn'de Eleştirmenlerin En İyileri seçkisinde dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rahma, Tallinn'de Eleştirmenlerin En İyileri seçkisinde dünya prömiyerini yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rahma, Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj filmi 30. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film, festivalin Eleştirmenlerin En İyileri seçkisinde ilk kez izleyiciyle buluştu; gösterim sonrası söyleşide Soysal filmin çıkış sürecini anlattı.

Ödüllü yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj filmi "Rahma", 30. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde (PÖFF) dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, gösterime yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Deniz Işın, Feyyaz Duman, Uğur Aslan ve Sogol Khaligh, ortak yapımcılar Orzax Kurucusu Selman Alimoğlu, Barış Yıldırım ve İtalya'dan Giuseppe Lepore ile projenin artistik danışmanı Ali Noori Oskouei katıldı.

Uluslararası festival yolculuğuna Tallinn'de başlayan yapım, festivalin "Critics Picks Competition" (Eleştirmenlerin En İyileri) seçkisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Film ekibi, gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye katıldı

Gösterimin ardından gerçekleşen söyleşide filmin hikayesi, karakterleri ve oyunculuk performansları konuşulurken yönetmen Soysal, filmin ortaya çıkış sürecini, oyuncu seçimlerini ve hikayenin temelinde yer alan insani meseleleri anlattı.

Faysal Soysal, filmin farklı dilleri ve kültürleri bir araya getiren yapısına dikkati çekerek insanların birbirini daha doğru anlayabilmesi için yeni bir ortak dil arayışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu dilin temelinde merhametin yer alması gerektiğini vurgulayan Soysal, aksi takdirde savaşların çocukların geleceğini yok ettiği bir dünyada, insanlık onurunun da kaybolacağını kaydetti.

Filmin isminin Arapçada hem merhamet hem de ana rahmi anlamına geldiğini belirten Soysal, farklı coğrafyalarda, yaşam mücadelesi veren çocukların hikayelerinden etkilendiğini ve bu konuya dikkati çekme sorumluluğu hissettiğini ifade etti. Soysal, Göbeklitepe'nin tarihsel mirası ile bölgedeki yetim ve göçmen insanların yaşamlarını bir araya getirerek evrensel bir hikaye anlatmayı amaçladığını dile getirdi.

Rahma rolü için özellikle Suriyeli göçmen bir çocuk seçildi

Filmin önemli karakterlerinden Rahma rolü için özellikle Suriyeli bir göçmen çocuk aradıklarını belirten yönetmen, Rahma'yı canlandıran Nagam Bireç'in seçilme sürecini anlattı.

Faysal Soysal, Tallinn Black Nights Film Festivali'nin projenin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak festival ekibine ve projeye katkı sunan tüm ortak yapımcılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa Belediyesi ve TRT başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Oyuncu Feyyaz Duman, Nidal karakterini canlandırırken dört farklı dilde performans sergilemenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirterek özellikle farklı dillerdeki aksanları doğru yansıtmanın oyunculuk sürecindeki en büyük zorluklardan biri olduğunu aktardı.

Deniz Işın, filmdeki deneyimini büyülü ve mistik bir yolculuk olarak tanımlarken annelik arzusunu ve bu süreçte yaşanan duyguları ele alan hikayenin kendisini derinden etkilediğini söyledi.

İranlı oyuncu Sogol Khaligh ise filmde yer almaktan ve ekiple Tallinn'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uğur Aslan ise filmin sanatsal yönünden ziyade izleyicide uyandırdığı insani duyguya işaret etti.

Kaynak: AA
Film FestivaliFaysal SoysalKültür SanatSinemaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:31:29. #7.12#
SON DAKİKA: Rahma, Tallinn'de Eleştirmenlerin En İyileri seçkisinde dünya prömiyerini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android