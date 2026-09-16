Rahman Seul\'deki Orta Asya-Güney Kore İş Forumu\'nda yatırımcılara işbirliği çağrısı yaptı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı forumda iş dünyasına ve yatırımcılara işbirliği çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Rahman, Seul'de düzenlenen "Orta Asya-Güney Kore İş Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Rahman, bu buluşmanın ilk liderler zirvesinde belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin sunduğunu ifade ederek, işbirliği çağrısı yaptı.

Rahman, ülkesinin barındırdığı hidroelektrik potansiyeli, kritik maden rezervleri ve genç nüfus avantajına dikkati çekerek, Güney Kore ve bölge ülkeleriyle karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için 8 öncelikli alan belirlediklerini söyledi.

Yıllık 530 milyar kilovatsaat hidroelektrik potansiyeline sahip Tacikistan'ın bu kapasitenin henüz sadece yüzde 6'sını kullandığını aktaran Rahman, ülkesinin, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verdiğini vurguladı.

Rahman, Tacikistan'ın 10 çeşit kritik öneme sahip mineral ve nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu ve ülke topraklarında 800'den fazla yatak ile 70 çeşit mineral keşfedildiğini anımsatarak, stratejik ham maddelerin çıkarılması ve işlenmesi konusunun önemine işaret etti.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek için finans ve bankacılık alanlarında işbirliğine ilgi duyduklarına dikkati çeken Rahman, dijitalleşmeyi hızlandırmak, ekonomik rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için önemli bir araç olarak yapay zekanın geliştirilmesine özel önem verdiklerini dile getirdi.

Rahman, belirtilen tüm alanlardaki stratejik projelerin hayata geçirilmesinde dost ülkelerin aktif katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.???????