Rakka'da PKK/YPG'ye Protesto

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Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği Rakka'dan çıkmasını isteyen halk, kent merkezinde teröristleri taşladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden PKK/YPG'yi protesto etti.

Öte yandan, PKK/YPG'liler, terör örgütünün kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı.

Rakka halkının taşlı saldırısının devam etmesi üzerine, teröristlerin araçlarıyla bölgeden kaçtığı görüldü.

Kentte gerginlik sürüyor.

Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD desteğiyle 2017 sonlarında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti.