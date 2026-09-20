Ramallah batısındaki Nilin'de İsrailliler onlarca zeytin ağacını söktü ve kırdı - Son Dakika
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Ramallah batısındaki Nilin'de İsrailliler onlarca zeytin ağacını söktü ve kırdı

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İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Nilin beldesinin el-Hılal bölgesine baskın düzenleyip onlarca zeytin ağacını söktü ve kırdı. FKÖ konseyi raporuna göre sadece ağustos ayında 628 saldırı yapıldı, aralarında 20 çocuk ve 17 kadının bulunduğu 164 Filistinli doğrudan zarar gördü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Nilin beldesinde zeytin ağaçlarına saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nilin beldesinin el-Hılal bölgesine baskın düzenledi.

İsrailliler, bölgedeki onlarca zeytin ağacını söktü ve kırdı.

Bölgede 4 gün önce de fanatik İsraillilerin Filistinlilere ait tarım arazilerini buldozerlerle tahrip ettiği ve tarım yolları açtığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sadece ağustos ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik 628 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda aralarında 20 çocuk ve 17 kadının bulunduğu 164 Filistinli doğrudan zarar gördü.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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