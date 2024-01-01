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Ramallah'ta Filistinliler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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Ramallah'ta Filistinliler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah şehrinde yüzlerce Filistinli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi. Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrenci hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce Filistinli Ramallah'ta bir araya geldi ve Gazze'ye destek sloganları attı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Ramallah\'ta Filistinliler Gazze\'ye Destek Gösterisi Düzenledi
01.01.2024 - 02:17,
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah şehrinde yüzlerce Filistinli, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi.

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve öğrenci hareketinin "Bu yıl normal bir yıl gibi geçmeyecek. Gazze ise yalnız olmayacak" sloganıyla gösteri düzenlenmesi çağrısı üzerine yüzlerce Filistinli Ramallah'ta bir araya geldi.

Ramallah caddelerinde dolaşarak düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile dayanışmalarını ifade eden "Halk Kassam Tugaylarını istiyor" ve "Biz seninleyiz Gazze" gibi sloganlar attı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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