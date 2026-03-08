Ramallah'ta İsrail Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Fellah köyüne baskın yaparak Filistinlilere ateş açtı.

Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden ikisinin 24 yaşındaki Sair Faruk Humayil ile 57 yaşındaki Cevdet Humayil olduğu ve başlarından vuruldukları kaydedildi.

Belde sakinlerinden 55 yaşındaki Muhammed Hasan Marra'nın ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmesi sonucu kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.