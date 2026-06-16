Ramaphosa: İstikrarsızlığa İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Ramaphosa: İstikrarsızlığa İzin Vermeyeceğiz

16.06.2026 21:30
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, göçmen karşıtı gruplara karşı halkı koruyacaklarını belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, göçmen karşıtı grupların düzensiz göçmenler için işaret ettiği "30 Haziran" tarihine ilişkin, halkı istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Ramaphosa, Johannesburg'daki Nasrec'te düzenlenen resmi Gençlik Günü Anma Töreni'nde basına yaptığı açıklamada, ülkede bazı göçmen karşıtı grupların düzensiz göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için "tanıdığı" süreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tarihin gerekli olmadığını belirten Ramaphosa, "Sözde 30 Haziran, bana göre gerekli bir olay bile değil çünkü halkımızın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alıyoruz." dedi.

Ramaphosa, o tarihte gerçekleşebilecek olası provokasyonlara ilişkin ise "Güney Afrikalıların ülkemizde istikrarsızlığı teşvik etmek isteyenler tarafından kandırılmasına ve yanlış yönlendirilmesine izin vermemeliyiz ve buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gençlik ağır sorunlarla karşı karşıya"

Ramaphosa, etkinliğin açılış konuşmasında da gençlerin karşı karşıya olduğu sorunların ağır, kaygılarının ise gerçek olduğunu vurgulayarak, gençlerin şiddet suçları ve hırsızlıktan en çok etkilenen kesimler arasında yer aldığını söyledi.

"Bu zorluklar karşısında, işsizlik, suç ve kötü hizmet sunumu sorunlarını yabancı uyruklulara bağlayanlar var." diyen Ramaphosa, yasa dışı göç sorununu kabul ettiklerini ve bu konuda kararlı adımlar attıklarını kaydetti.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın sorunlarının temelinde yabancıların değil, ülkenin kendi yapısal meselelerinin bulunduğunu kaydetti.

Suç, işsizlik ve kamu hizmetleri üzerindeki baskı nedeniyle toplumda hayal kırıklığı yaşandığını aktaran Ramaphosa, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Göçmen karşıtı bazı gruplar, ülkede düzensiz durumda bulunan yabancı uyruklulara 30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Düzensiz göç karşıtlığı ve 30 Haziran uyarısı

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor, bu kişilerin büyük bölümü Afrika ülkelerinden geliyor.

Nisan ayından bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken, Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişesini artırdı.

Ülkenin önde gelen akademik kurumlarından Witwatersrand Üniversitesine bağlı Afrika Göç ve Toplum Merkezinin Xenowatch verilerine göre, Güney Afrika'da 1994'ten bu yana 1313 yabancı karşıtı olay kayda geçerken, bu olaylarda 697 kişi öldü ve 128 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

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