Ramaphosa'nın Azil Soruşturması Anayasa Mahkemesi'nde - Son Dakika
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Ramaphosa'nın Azil Soruşturması Anayasa Mahkemesi'nde

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Cyril Ramaphosa'nın azil duruşmalarının durdurulması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

CAPE Güney Afrika'da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa hakkındaki azil soruşturmasının kamuya açık duruşmalarının durdurulmasına ilişkin hukuki anlaşmazlık Anayasa Mahkemesine taşındı.

Parlamento Azil Komitesi ile muhalefet partileri Afrika Dönüşüm Hareketi (ATM), Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ve Ulusun Mızrağı Partisi (MK), Western Cape Yüksek Mahkemesinin azil sürecinin halka açık duruşmalarını geçici olarak durduran kararına itiraz etmek üzere Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, alt dereceli bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden başlatılan bir parlamento sürecini durdurup durduramayacağının açıklığa kavuşturulması talep edildi.

Taraflar, kararın parlamentonun cumhurbaşkanını denetleme görevini aksattığını, yasama, yürütme ve yargı arasındaki yetki dengesine zarar verdiğini savunuyor.

Ramaphosa'dan itiraz

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise Anayasa Mahkemesine sunduğu cevap dilekçesinde, başvuruların acil olduğunun gösterilemediğini ve davanın doğrudan ülkenin en yüksek mahkemesinde görülmesi için yeterli gerekçe bulunmadığını belirtti.

Geçici bir mahkeme kararına karşı yapılan başvuruların reddedilmesini talep eden Ramaphosa, asıl inceleme davasının sonucunun beklenmesini istedi.

Çiftlik soygunu ve azil tartışması

Kendisine ait "Phala Phala" adlı çiftlikte 2020'de yaşanan soygunda, mobilyaların altına gizlenmiş 560 bin dolar nakdin çalınması ve olayın polise bildirilmemesinin kamuoyuna yansımasının ardından Ramaphosa, kayıt dışı döviz bulundurma, suçu örtbas etme ve koruma ekibini yetki dışı görevlendirmekle suçlanmıştı.

Anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden azledilmesi gündeme gelen Ramaphosa hakkındaki soruşturma raporu, 2022'de parlamento tarafından reddedilmişti.

Anayasa Mahkemesi, 8 Mayıs'ta parlamentonun azil sürecini durduran kararını anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Batı Cape Yüksek Mahkemesi, 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa hakkında yürütülen azil soruşturmasının kamuya açık duruşmalarını askıya almıştı.

Bağımsız panel raporuna ilişkin davanın 2-4 Eylül'de görülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramaphosa'nın Azil Soruşturması Anayasa Mahkemesi'nde - Son Dakika

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