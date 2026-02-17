Ramazan ayı Esenyurt'ta etkinliklerle kutlanacak

Esenyurt Belediyesi, ramazan boyunca iftar programları, geleneksel ramazan etkinlikleri ve ünlü isimlerin katılacağı sohbetlerle vatandaşları aynı sofrada buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan öncesinde tüm ibadethanelerin temizlendiği ilçede birçok etkinlik düzenlenecek.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ramazan süresince şehit ve gazi aileleri, gençler, engelli bireyler ve aileleri, yetimler, öğretmenler, sağlık ve emniyet çalışanları, yaşlılar, din görevlileri, cem evi temsilcileriyle iftar sofralarında bir araya gelecek, yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlarla da iftar yapacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında her akşam yemek verilecek, mobil araçlarla farklı noktalarda sıcak yemek dağıtımı yapılacak, 65 yaş üstüne evde yemek desteği sağlanacak. İlçedeki 9 bin 800 aileye toplam 29,5 milyon lira ramazan yardımı ile çocuklara bayramlık desteği verilecek.

İlçede çocuklar ve ailelere yönelik geleneksel ramazan kültürünü yaşatacak etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, her akşam saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında Karagöz-Hacivat, meddah, Nasreddin Hoca, kukla, jonglör ve illüzyon gösterileri yapılacak.

Program kapsamında ayrıca alanında tanınmış isimlerin katılımıyla sohbet ve söyleşiler düzenlenecek.