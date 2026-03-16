Ramazan Bayramı İçin Tren Kapasitesi Artırılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

'YHT'YE 2 BİN 898 KİŞİLİK 6 EK SEFER'

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Uraloğlu, "Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirileceğini belirtti.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERDE 6 BİN KİŞİLİK EK KOLTUK KAPASİTESİ

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "19 Mart-23 Mart tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

'TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ'

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" ifadelerini kullandı.