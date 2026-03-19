Ramazan Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Ramazan Bayramı namazı saatleri belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre bayram namazı yarın Tekirdağ'da 07.45, Kırklareli'nde 07.46, Edirne'de 07.49'da kılınacak.

Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine camilerin Ramazan Bayramı'na hazırlandığını söyledi.

Tüm vatandaşları bayram namazına davet eden Eviş, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu kaydetti.