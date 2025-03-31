Ramazan Bayramı'nda Siyasi Parti Ziyaretleri - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda Siyasi Parti Ziyaretleri

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Saadet Partisi heyeti MHP'yi ziyaret etti, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu konuşuldu.

31.03.2025 14:12
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(ANKARA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak'tan oluşan heyet, MHP heyetini ağırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Saadet Partisi heyetine bilgi veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya,  Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak'tan oluşan Saadet Partisi heyeti, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Saadet Partisi heyetinin, Genel Merkez Binası'nda ağırladığı yedinci heyet, MHP heyeti oldu. MHP'nin bayramlaşma heyetinde ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Sohbet esnasında Kaya'nın Büyükataman'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sorması üzerine, Büyükataman "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" diye konuştu.

Kaya, Büyükataman'ın sözlerinin üzerine, "Meclis'te de bir yıllık bir sıra komşuluğumuz olduğu için sağ olsun Türkiye'nin birçok siyasi krizinde olduğu gibi onu hem bilgeliğiyle hem siyaset adamlığıyla, devlet adamlığıyla yönetmeyi başardı" ifadelerini kullanarak, tekrar Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükataman'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "demokrasinin kilidini sürekli yanında taşıdığını" söylemesi üzerine Kaya, Meclis'te yaşanan bir oturma düzeni krizini, Bahçeli'nin araya girerek çözdüğünü anlattı.

"Anayasa değişikliğini ortak akılla çözüme ulaştırmak lazım"

Görüşmede Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne ilişkin değişiklik talepleri de gündeme geldi. Büyükataman, Anayasa değişikliğine ilişkin olarak, "Artık siyasetin gündeminden Anayasa konusunu çıkarmak lazım. MHP olarak biz cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ciddi bir Anayasa hazırlığı çalışması konunun uzmanı arkadaşlar eliyle yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genel Başkanımız iletti. Mutlaka diğer siyasi partilerimizin de bu konuyla alakalı söyleyeceği çok kıymetli sözler var. Bunu ortak akılla artık çözüme ulaştırmak lazım. Toplumun gündeminde, siyasetin gündeminden, düşürmek lazım" ifadesini kullandı.

"Bütün toplumun menfaati doğrultusunda bir çalışma yapıp, kaldırmak lazım"

Büyükataman'ın sözleri üzerine ise Kaya, "Türkiye'de geçmişten beri Anayasa değişiklikleri milletin ihtiyacı diye gündeme gelir, günün sonunda sınırlı olarak siyasi partilerin menfaatleri doğrultusunda Anayasa değişikliği yapılır. O değil de bütün toplumun ve milletin menfaati doğrultusunda bir çalışma yapıp artık bunu kaldırmak lazım. Anayasalar, bizim gibi köklü geleneği olan devletler için değiştirilen metinler değil. Uzun ve kurumsal yapımıza hizmet etmesi lazım. Ama yapbozlar, bizim devlet geleneğimize de yakışmıyor" diye konuştu.

Büyükataman: "Önümüzdeki dönemde çok daha sağlıklı ilişkilerin sürdürülebildiği bir zemin oluşur"

Kaya'nın bayram sohbetinin devamında "Türkiye, siyasi partiler arasında ciddi bir diyaloğa ihtiyaç hissedilen bir dönemden geçiyor. İç barışımızı sağlamadan, dışarıdaki sorunlarla mücadele etmek de biraz zor diye düşünüyorum" ifadelerini kullanması üzerine Büyükataman, "Toplumda bu konuda büyük bir beklenti var. Hepimizin yakından takip ettiği gibi Türkiye'nin etrafı yangın yerine döndü. Dolayısıyla içeride iç huzurun her hal ve şartta mutlaka acilen tesisi icap ediyor. Bunun en temel yolu, siyasi partilerimizin arasındaki sağlıklı ilişki, diyalog. Bu kanalları mutlaka açık tutmak lazım. Başka bir Türkiye yok. Gidecek başka bir yerimiz yok. Hoş gitmeye niyetimiz de yok. Bu önümüzdeki dönemde çok daha sağlıklı ilişkilerin sürdürülebildiği bir zemin oluşur. Bunu öncelikle Meclis'te sağlamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Siyasi Parti Ziyaretleri - Son Dakika

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