Ramazan Bayramı'nda Trafik Kısıtlaması
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kısıtlaması

19.03.2026 14:26
Kamyon ve tankerler, Ramazan Bayramı'nda bazı yollara giriş yapamayacak. Tedbirler alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 21 Mart Cumartesi saat 16.00 ile 23 Mart Pazartesi saat 01.00 arasında bazı yollara girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtilerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla tedbirler alınmıştır" denildi.

KISITLAMA GETİRİLEN GÜZERGAHLAR

Bu kapsamda D-100 kara yolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D-110 kara yolunda Tekirdağ'dan itibaren, O-4 ve D-750 kara yolunda Ankara'dan itibaren, O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D-100 kara yolunda Amasya Merzifon'dan itibaren, O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yollarında Bursa'dan itibaren, D-650 kara yolunda Bilecik Bozüyük'ten itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

İSTİSNAİ İZİN VERİLECEK ARAÇLAR

Açıklamada ayrıca "Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi.

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda Trafik Kısıtlaması - Son Dakika

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın

14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran Hürmüz Boğazı’ndan Geçiş Ücreti Alacak
İran Hürmüz Boğazı'ndan Geçiş Ücreti Alacak
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda Trafik Kısıtlaması - Son Dakika
