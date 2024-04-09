Ramazan Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu İçin Tedbirler Alınıyor - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu İçin Tedbirler Alınıyor

Ramazan Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu İçin Tedbirler Alınıyor

Karabük, Sakarya ve Düzce'de Ramazan Bayramı tatili dönüşünde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla tır, kamyon çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Karabük Valiliği, Sakarya Valiliği ve Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için bu tedbirlerin alındığı belirtildi.

09.04.2024 23:13  Güncelleme: 23:40
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Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Karabük, Sakarya ve Düzce'de 1 gün süreyle tır, kamyon çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim ara tatili ile bayram tatili dönüşü oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tır, kamyon çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun ilimiz sınırları içerisinde kalan kısımlarında (arada kalan girişler dahil) 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine seyir yapmalarına izin verilmemesine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada da Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile vatandaşların 13-14 Nisan'da dönüş yapacağı göz önüne alındığında bazı tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu) 0-7 (Kuzey Marmara) yollarının ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi saat 05.00 kadar İstanbul ve Ankara istikametine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Düzce

Düzce Valiliği de aynı gerekçelerle il sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışının sınırlandırılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, uygulama saat ve tarihlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bahse konu türdeki araçların, D-100 kara yolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti (Bolu-Düzce il sınırı ile Düzce-Sakarya il sınırı arası) 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğu İçin Tedbirler Alınıyor - Son Dakika

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