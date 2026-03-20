Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Coşkusu: 250 Çocuğa Ödül
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de ramazan boyunca camiye gelen 250 çocuğa bisiklet, dron ve toplar hediye edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde ramazan ayı boyunca yürütülen "Camide çocuk sesi, ramazan neşesi" projesi kapsamında camiye gelen 250 çocuğa çeşitli ödüller verildi.

Mustafa Şahin Camisi'nde hayata geçirilen proje kapsamında ramazan ayı boyunca teravih namazına katılan çocuklar, kura çekilişine dahil edildi.

Düzenlenen çekiliş sonucunda büyük ödül olarak belirlenen 5 bisiklet, 10 uzaktan kumandalı araba, 6 dron ve 7 paten çocuklara dağıtıldı.

Kurada ödül kazanamayan çocuklara da voleybol ve futbol topları hediye edildi ve tüm çocuklara bayram harçlığı verildi.

Mustafa Şahin Camisi İmamı Muhammed Doğaç, AA muhabirine, kentte ramazan ayının büyük bir coşkuyla idrak edildiğini söyledi.

Bölgedeki insanları camiye teşvik etmek için değişik projeler gerçekleştirdiğini belirten Doğaç şunları kaydetti:

"Hayal dünyalarına girebilmek için bir hoca olarak çocukların peşinden koşmaya gayret ettim ve çocukların camiye gelmeleri için bu projeyi düşündüm. Camimiz doldu ve taştı. 250 çocuğumuz bu sene ramazan ayında camimize geldi. Hepsine hediye verdik."

Öğrencilerden Hatice Kır, ramazan ayı boyunca oruç tutarak namaz kılmanın kendisine güzel hissettirdiğini ifade ederek, "Hocamızın bize takdim ettiği ödülü ben Filistinli, Gazzeli arkadaşlarıma vermek istiyorum. Onlar da orada bayram yaşasın istiyorum." dedi.

Buğra Arık da ramazan ayı boyunca bütün teravihlere geldiğini, oruçlarını tuttuğunu belirtti.

Kaynak: AA

Mustafa Şahin, Etkinlikler, Mezitli, Hediye, Mersin, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 02:45:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.