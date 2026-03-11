Ramazan'da Kuşaklar Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Kuşaklar Buluştu

11.03.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da üniversiteli kız öğrenciler, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenciler, huzurevi sakinleriyle iftarda ramazan coşkusunu yaşıyor.

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Üç Kuşak Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında çeşitli programlar düzenliyor.

Yurt idaresinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki huzurevinde kalan yaşlılar ile yurt personelinin çocukları yurtta ağırlanıyor. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle iftarda aynı sofrayı paylaşıyor.

İftarın ardından öğrenciler, huzurevi sakinleriyle çay eşliğinde sohbet ediyor, onların hayat tecrübelerini dinliyor.

Haftanın belirli günlerinde farklı huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yurtta düzenlenen kurslarda hazırladıkları atkı, kazak, patik ve çeşitli hediyelik ürünleri de yaşlılara hediye ediyor.

"Yaşlılar adeta canlı bir kütüphane"

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde okuyan Moğolistanlı Bolorzul Yadamsuren, AA muhabirine, huzurevindeki büyüklerini yurtta ağırlamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında böyle bir buluşmanın kendilerine aile ortamını hissettirdiğini ifade eden Yadamsuren, şunları kaydetti:

"Yaşlılar adeta canlı bir kütüphane. Onların hayat tecrübelerini dinlemek bizim için çok değerli. Ramazan ayında böyle bir ortamda bir araya gelmek bize aile sıcaklığını hissettirdi. Ailemizden uzakta okuyoruz. Ramazan ayında ister istemez özlem hissi oluşuyor. Böyle bir ortamda bir araya gelmek, insana aile sıcaklığını hissettiriyor."

Gençlik ve Spor Bakanlığına kendilerine bu imkanları sağladığı için teşekkür eden Yadamsuren, ramazan ayında bu tür programların çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Sivil Havacılık Uçak Bakım Bölümü öğrencisi Kahramanmaraşlı Şanel Yarben de Elazığ'da ikinci ramazanını geçirdiğini anlattı.

Bu yıl ramazan ayının çok coşkulu geçtiğini belirten Yarben, şöyle konuştu:

"Ailemizden uzakta bir ramazan geçiriyoruz. Huzurevindeki büyüklerimizle bir araya gelmek bize aile ortamını hissettirdi. Birlikte iftar yaptık, çay içip sohbet ettik. Onların tecrübelerinden faydalandık. Çok güzel bir akşam oldu."

"Üç kuşak aynı sofrada buluştu"

Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gaziantepli Cemile Bülbül ise üç kuşağın bir araya geldiği iftar programının kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Bülbül, "Huzurevinde kalanlar geçmişten günümüze yaşadıkları deneyimleri ve gençlik yıllarındaki hatıralarını bizimle paylaştı. Benim için çok güzel ve farklı bir deneyimdi." dedi.

Öğrencilerden Sıla Kaygısız da ailesinden uzakta eğitim gördüğünü belirterek, "Bazen insan ailesinin ve büyüklerinin sohbetini özlüyor. Bugün onlarla bir arada olmak bizi gerçekten çok mutlu etti." diye konuştu.

"Sanki evlatlarımı görmüş gibi oldum"

Huzurevinde kalan 87 yaşındaki Mehmet Arif Özenç ise öğrencilerin kendilerini unutmamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin sürekli kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Özenç, şunları aktardı:

"Burada çok güzel karşılandık. Hepsi benim evladım sayılır. Bugün buraya gelince sanki evlatlarımı görmüş gibi oldum. Böyle saygılı gençlerin olduğu bir toplumda yaşamaktan mutluyum."

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Büyükbağdat da yaklaşık 8 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Bu sevimli öğrencilerle buluştuğumuz ve bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine huzurlu ve uzun ömür versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Elazığ, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Kuşaklar Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı
Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail’in yanında duruyoruz Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail'in yanında duruyoruz
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:34
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı Hareketi inanılmaz
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
11:18
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:16:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Ramazan'da Kuşaklar Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.