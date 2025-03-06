Ramazan'da Tarihi Çarşılar Durgun

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Ramazan ayının ilk günleri tarihi çarşılar boş kaldı

GAZİANTEP - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Gaziantep'teki tarihi çarşılarda gözle görülür bir durgunluk yaşanıyor. Normalde yoğun kalabalıkların arasında kaybolan çarşı esnafı, Ramazan ayında sessizliğe büründü.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı gibi kentin en hareketli noktalarında müşteri sayısının azaldığını belirten esnaf, Ramazan ayının bereketinin her zaman olduğunu, ancak insanların iftar saatine kadar alışveriş yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Esnaf Mahmut Kanuşağı, "Ramazan ayında her zaman bir bereket olur ama bu yıl gündüz saatlerinde beklediğimiz hareketlilik yok. İnsanlar daha çok akşam saatlerinde dışarı çıkıyor. Allah her zaman rızkımızı verir" dedi.