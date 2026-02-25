Ramazan Hazırlıkları Toplantısı

Elazığ'da Keban İlçe Müftülüğünce ramazan ayına yönelik toplantı yapıldı.

İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya camilerdeki din görevlileri ve müftülük personeli katıldı.

Toplantıda, vaaz ve irşat faaliyetleri, teravih namazlarının düzeni, mukabele programları, camilerin düzeni ve temizliğinin en iyi şekilde yapılması konuları da ele alındı.

İlçe Müftüsü Samet Çiçen, din hizmetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini, görev ve sorumluluklar konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.