Ramazan'ı Minik Kalplere Taşıyan Etkinlik - Son Dakika
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Ramazan'ı Minik Kalplere Taşıyan Etkinlik

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Ramazan ayı dolayısıyla minik öğrencilere sürpriz bir etkinlik düzenleyerek, Ramazan davulcusunun maniler eşliğinde sınıfları ziyaret etmesini sağladı. Bu sayede çocuklar, Ramazan'ın manevi huzurunu ve değerlerini eğlenceli bir şekilde deneyimleme fırsatı buldu.

05.03.2025 09:09  Güncelleme: 09:13
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Ramazan'ı minik kalplere taşıyan etkinlik

Ramazan davulcusu miniklerle buluştu

DÜZCE - Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Ramazan ayı dolayısıyla minik öğrencilere anlamlı bir sürpriz yaptı. Ramazan davulcusunun maniler eşliğinde sınıfları ziyaret etmesiyle öğrenciler, Ramazan ayının manevi huzurunu hissetme fırsatı buldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzce Belediyesi de çocuklara Ramazan'ı eğlenceli bir şekilde tanıtmak ve bu özel ayın manevi değerlerini aşılamak adına bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuk Üniversitesi'ne gelen Ramazan davulcusu, atölyeleri tek tek gezerek davul çalıp maniler söyledi. Çocuklar, Ramazan'ın manevi iklimini yakından yaşayarak büyük bir neşe ve mutluluk duydu.

Kaynak: İHA

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