Ramazan İftarında Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Cenabıhak, bu topraklarda tüm İslam alemini ilelebet payidar eylesin. Kardeşliğimizi, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı kıyamete kadar baki kılsın." dedi.

Arpaguş, Batı Trakya'da İskeçe ilinde düzenlenen iftar programındaki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini ileterek başladı.

"Muhabbet sofraları" olarak nitelendirdiği iftar programlarında, sevgilerini paylaşmak üzere bulunduklarını belirten Arpaguş, "Muhterem kardeşlerim, Cenabıhak evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş olan bu mübarek ayı hepimiz için rahmete vesile eylesin. Bu kutlu ayın manevi atmosferinden faydalanarak sağlık ve afiyetle Kadir Gecesi'ne ve bayrama erişmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin." ifadelerini kullandı."

Arpaguş, sevinçlerin paylaştıkça arttığını, keder ve üzüntülerin paylaşıldıkça azaldığını vurgulayarak, kurulan muhabbet sofrasında ekmeği, gönülleri ve muhabbeti paylaşmak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kardeşliğin, birlik, beraberlik ve dayanışmanın kıyamete kadar baki kalması temennisinde bulunan Arpaguş, aralarına nifak ve fitne sokmak isteyenlere karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olmasını temenni etti.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal da ramazan boyunca kendisinin bölgede gerçekleştirilen birçok iftar programına katıldığını belirterek, toplu iftarlarda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığını gördüğünü söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ünal, birlik ve beraberlik ruhunun hiçbir zaman bozulmaması temennisinde bulundu.

İftarda, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakyalı Türk milletvekilleri ile çok sayıda soydaş yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, daha sonra İskeçe'deki Çınar Camisi'nde teravih namazını kıldırdı.