Ramazan Pidesi Fiyatı Üzerine Eleştiriler

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yeni açıklanan Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin olarak, "Ramazan pidesi artık iftar sofralarının değil, cebindeki paranın hesabını yapan vatandaşın gündemi haline geldi" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun açıkladığı yeni fiyatlarla birlikte, Ramazan ayında 250 gram pidenin 20 lira olduğunun kesinleşmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir zamanlar bereketin, paylaşımın ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan pidesi, artık ekonomik krizin en net göstergelerinden biri haline geldi. 2002 yılında kilosu sadece 2 TL olan pide, bugün 80 TL'ye dayandı. Son 23 yılda fiyat yüzde 3 bin 900 artarken, halkın alım gücü aynı oranda yükselmedi, tam tersine eridi. Bundan 10 yıl önce fırına giden bir vatandaş, aynı parayla birkaç pide alabiliyorken, bugün bir pide bile almak için iki kez düşünmek zorunda.

"23 yıl önce kilosu 2 TL olan pide, bugün 80 TL"

Ramazan pidesi artık iftar sofralarının değil, cebindeki paranın hesabını yapan vatandaşın gündemi haline geldi. 23 yıl önce kilosu 2 TL olan pide, bugün 80 TL. Bu artış neyle açıklanabilir? Kimse fırıncıları, esnafı suçlayamaz! Suçlu, ülkeyi yönetirken gıda üretimini, çiftçiyi, buğdayı ve un sanayisini bitirenlerdir!

"Milyonlarca asgari ücretli, emekli, işsiz, dar gelirli ne yapacak"

Un fiyatı artmış, maya fiyatı artmış, elektrik-doğalgaz zamları fırıncıların belini bükmüş, vatandaşın cebi boşaltılmış. Şimdi bize 'pide 20 lira' diye duyuruyorlar! Peki, milyonlarca asgari ücretli, emekli, işsiz, dar gelirli ne yapacak? Sofrasında sıcak bir pide olmadan mı iftara oturacak?

Bu düzen böyle gitmez! Halkı kendi ekmeğine muhtaç eden bu politikalar değişmek zorundadır. Çünkü ekmek, sadece bir gıda değil, halkın en temel hakkıdır. ve biz, halkın ekmeğini çalan bu düzene karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz!"