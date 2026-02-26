Ramazan Topu Geleneği 25 Yıldır Sürüyor - Son Dakika
Ramazan Topu Geleneği 25 Yıldır Sürüyor
26.02.2026 09:59
Ayhan Yılmaz, kayınpederinden devraldığı ramazan topu geleneğini Adıyaman'da 25 yıldır sürdürüyor.

ADIYAMAN'da belediye personeli Ayhan Yılmaz (49), hayatını kaybeden kayınpederi Mehmet Kılınç'tan devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor.

Ayhan Yılmaz, ramazan ayı boyunca iftar saatine 10 dakika kala Adıyaman Kalesi'ne çıkıp, modern teknolojiyle hazırlanan ses bombalarını kullanarak top atışı gerçekleştiriyor. Yılmaz, bu geleneği sadece ramazan ayında değil, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi törenlerde de top ve havai fişek atışı olarak sürdürüyor.

'KİMİ EZANI BEKLİYOR, KİMİ TOPU BEKLİYOR'

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personeli Ayhan Yılmaz, "Bu akşam da iftar topumuzu attık. Hem ramazan topu hem de 30 Ağustos, 29 Ekim, resmi törenlerde, resmi bayramlarda Adıyaman Kalesi'nden ramazan topları ile havai fişekleri ateşliyorum. Tam iftar saatine 10 dakika kala kaleye geliyorum. Eskiden topla atıyorduk, gerçek top ile ses bombası şu anda nanoteknoloji geliyor. Sıkıştırılmış top, pres dediğimiz, gerçek topun aynısı ama nanoteknoloji hali içerik ve gramaj olarak aynı makineden atmıyoruz, geri dönüşümlü presten atıyoruz. Kimi ezanı bekliyor, kimi topu bekliyor, topçu hayranlarımız var. Özellikle 'Çocuklar baba top atmadı' diyor" diye konuştu.

'YAŞLI, GENÇ, ÇOCUKLAR, KADINLARIMIZ GELİP İZLİYORLAR'

Top atışı öncesinde kendisini izlemeye gelenlerin olduğunu da aktaran Ayhan Yılmaz, "Geleneklerden kalan ramazan topumuz. Belediyemizden Allah razı olsun bir hizmettir. Adıyaman Kalesi yüksek bir nokta olduğu için herhangi bir imha anında tehlike arz etmemesi için buradan atıyoruz. Yaşlı, genç, çocuklar, kadınlarımız gelip izliyorlar. Kışa geldiği için şu anda kimse yok ama yaz aylarında burası tıklım tıklım doluyor. Hem iftarlarını açıyorlar hem de piknik havasında geçiyor. 25 senedir bu işi yapıyorum, daha öncesinde de vefat eden kayınbabam Mehmet Kılınç itfaiyeciydi, o atıyordu. Türkiye'de bu bir örnek oldu. Kayınbabadan damadına geçen bir meslek oldu. O da bana nasip oldu. Ben devam ettiriyorum, benden sonraki nesiller devam eder mi etmez mi; bilmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ayhan Yılmaz, Adıyaman, Belediye, Güncel, Son Dakika

