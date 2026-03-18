Ramazan topu patladı, genç ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ramazan topu yüzüne patlayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kıramettin Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında ilçe sakinlerinin sahura kalkması için patlatılan ramazan topu, ateşleyen kişinin yanında bulunan A.A'nın (17) yüzüne isabet etti.
Patlamanın etkisiyle genç ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
