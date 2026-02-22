Ramazan Vakti Mehter Konseri AKM'de - Son Dakika
Ramazan Vakti Mehter Konseri AKM'de

Ramazan Vakti Mehter Konseri AKM'de
22.02.2026 23:38
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Ramazan'a özel konserle geleneği yaşattı.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun hazırladığı "Ramazan Vakti Mehter Ahengi Maneviyatın ve Geleneğin Buluşması" konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Ramazan ayına özel hazırlanan konserin sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer üstlenirken mehterbaşı olarak Şükrü Alkan izleyici karşısına çıktı.

Osmanlı'da hem ordunun hem de halkın nabzını tutan mehterin, sadece bir askeri bando değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve neşenin de sesi olduğuna vurgu yapan konser, AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ramazan ayına özel ilahiler seslendirildi

Konserde fetihten bugüne uzanan geniş bir repertuvarın yanı sıra ramazan ayına özel hazırlanan ilahiler, nefesler ve geleneksel eserler de dinleyiciye sunuldu.

Mehterin coşkulu ve disiplinli yapısının ramazanın zarafetiyle aynı sahnede buluştuğu konserle, müziğin birleştirici gücüyle kadim kültürün yeniden hatırlatılması amaçlandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Müzik, AKM, Son Dakika

