Ramazan ve teravih bilinci aşılanan çocuklara camiyi şenlendirdi
DENİZLİ - Denizli'de Merkezefendi ilçesinde Ramazan ayı ve teravih bilinci aşılanan çocuklar, camiyi şenlendirdi. İmamın yakın ilgilendiği ve çeşitli ikramlarda bulunduğu çocuklar, koşarak geldikleri camide namaz sonrası aileleriyle birlikte oyunlar oynadı.
Denizli'de 3. Sanayi Cami İmamı İsmail Aydoğan bulduğu sıra dışı yöntemle çocukları ve ailelerini teravih namazına çekiyor. Sanayi sitesi cami olduğu için etrafında hiç konut bulunmayan cami etkinlikler sayesinde başta minikler olmak üzere cemaatine kavuşuyor. İş yeri sahiplerini teravih namazına davet eden İmam Aydoğan, teravih namazı sonrası camide çocukların ve babalarının doyasıya eğlenmesini sağlıyor. Kimi çocuk cami görevlilerinin verdiği balonla oynarken, kimi çocuklar da babaları ile cami içinde maç yapıyor. Adeta oyun parkına dönen cami çıkışında imam Aydoğan, çocuklara ve ailelerine çikolata ikram ediyor. Çocukların bu durumdan çok memnun olduğunu söyleyen babalar, akşam namazı sonrası okunan selanın ardından çocuklarının kendilerine camiye gitmek için baskı yaptığını söylüyor.
"Çocuğum hadi teravihe gitmiyor muyuz diye baskı yapıyor"
Çocuğuyla teravih namazına koşa koşa geldiklerini söyleyen cami cemaatinden Yasin Karadağ, "Burası 3. Sanayi Camisi camimiz. Burası hanelere yakın bir cami değil. Sanayi dükkanları var. Bu nedenle de gece cemaati pek olmuyor. Biz de buraya çocuklarımızı getiriyoruz. Akşamları olanlarla Teravih namazı kılıyoruz. Hem camimizi boş bırakmıyoruz. Hem de geniş olduğu için akşam da teravihten sonra çocuklarımızla top oynuyoruz. Çocuklar da alıştı. Her gün seladan akşam namazından çocuklarımız, 'Hadi gidelim hadi gidelim deyip' camiye gitmek için heyecan yapıyorlar. Bizi de getiriyorlar. Bence daha iyi oluyor. Çocukları da sevindiriyoruz. Kendimizi de sevindiriyoruz. Hem eğleniyoruz hem de Ramazan'ı da dolu dolu yaşıyoruz" dedi.
İlgisiyle çocukları camiye çekmeyi başaran cami imamı İsmail Aydoğan ise "Ramazan'da çocuklarımızla Teravih namazı sonrasında burada onlara serbest zaman veriyoruz. Gönüllerince eğleniyorlar. Balon ve top oynuyorlar. Çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Çocuklar camiler çocuk açsın camiler çiçek açsın tek derdimizdir. Ramazan ve teravih adına güzel anı biriktirsinler hoş bir ramazan geçirsinler istiyoruz. Büyüdüklerinde güzel bir hatıraları olsun diye uğraşıyoruz. Bizim davetimizi kırmayıp geliyorlar. Normalde burası konutlar arasında yerleşim yeri değil. Sanayi Bölgesi esnafımız var. Davetimize icabet edip ailecek çocuklarıyla katılan tüm esnafımıza Cami cemaatine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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