Ramazan Yardımları Bosna ve Karadağ\'a Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 9 bin gıda kolisi ile 3 tır temel gıda malzemesi gönderdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabındaki paylaşımda, ramazanın bereketinin, gönül coğrafyasındaki Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlük, Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 3 bin adet gıda kolisi, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 6 bin adet gıda kolisi, EMMAUS Uluslararası Yardımlaşma Derneğinin aşevlerine destek amacıyla hazırlanan ve her gün 500'ün üzerinde kişiye iftar yemeği sunulmasına imkan sağlayacak olan 3 tır temel gıda malzemesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı."