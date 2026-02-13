Ramazan Yardımları Bosna ve Karadağ'a Ulaştı - Son Dakika
Ramazan Yardımları Bosna ve Karadağ'a Ulaştı

13.02.2026 16:36
Kültür Bakanlığı, Bosna-Hersek ve Karadağ'a 9 bin gıda kolisi ve 3 tır malzeme gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 9 bin gıda kolisi ile 3 tır temel gıda malzemesi gönderdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabındaki paylaşımda, ramazanın bereketinin, gönül coğrafyasındaki Bosna-Hersek ve Karadağ'daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlük, Karadağ İslam Birliği koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 3 bin adet gıda kolisi, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığı Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılmak üzere hazırlanan 6 bin adet gıda kolisi, EMMAUS Uluslararası Yardımlaşma Derneğinin aşevlerine destek amacıyla hazırlanan ve her gün 500'ün üzerinde kişiye iftar yemeği sunulmasına imkan sağlayacak olan 3 tır temel gıda malzemesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurlandı."

Kaynak: AA

