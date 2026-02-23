Ramazanda İftar Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
Ramazanda İftar Sofraları Kuruluyor

Ramazanda İftar Sofraları Kuruluyor
23.02.2026 22:36
Kastamonu Vakıflar, 4 ilde günlük 2 bin kişiye iftar sofrası kurarak paylaşımı güçlendiriyor.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla 4 ilde her gün 2 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" sloganıyla Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'daki farklı mekanlarda vatandaşlar için iftar sofraları kuruluyor.

İftar için belirlenen yemekler aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor, vatandaşlara ikram ediliyor.

Okunan ezanın ardından yapılan duayla oruçlar açılıyor, vatandaşlar hep bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı 4 ilde ramazan ayına özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ramazanın sadece bir ibadet ayı değil paylaşmanın, dayanışmanın ve vakıf ruhunun yeniden dirildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu aktaran Alper, "Asırlardır bu topraklarda vakıf geleneği, sofrayı büyüten, ihtiyaç sahibini gözeten ve toplumsal birliği güçlendiren en kıymetli miraslardan biri olmuştur. Ecdadımız, kurduğu vakıflarla sadece taş binalar değil iyilik üzerine inşa edilmiş bir medeniyet bırakmıştır." dedi.

Alper, bu kadim geleneği "asırları aşan hayır bu sofrada" şiarıyla yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2026 yılı ramazanında da yardımlaşma ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, vakıf anlayışını sadece geçmişin bir hatırası olarak değil, bugünün ve yarının da canlı bir değeri olarak toplumumuzla buluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

